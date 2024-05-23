Загалом Росія на північний кордон стягнула 50 тисяч військових. Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Росія не змогла досягнути своїх цілей на Харківщині
Ми не будемо зараз повністю давати інформацію, тому що це допоможе ворогу, зокрема реагувати й скорегувати свої дії. Але можемо констатувати, що те, що він планував, він не досяг навіть близько,
– сказав Юсов.
Він також зазначив, що це стало можливим завдяки успішним діям українських військових. Юсов додав, що у боях на півночі Харківщині залучене російське угруповання військ чисельністю понад 50 тисяч осіб.
Також у ГУР МО вважають, що нинішні наступальні дії російської армії на Харківщині не є спробою прориву до обласного центру – Харкова.
"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію, Те, що відбувається, не є наступом на Харків", – зазначив представник ГУР.
Наступ росіян на Харківщині: останні новини
- Згідно з інформацією західних ЗМІ, Збройні сили України нарешті отримали достатньо снарядів, щоб зупинити російських загарбників, зокрема на Харківському напрямку.
- Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини, зокрема у Вовчанську, який досі залишається однією з головних цілей росіян.
- Однак окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських підрозділів поблизу Липців та Стариці, поєднуючи наземні штурми з авіаційними ударами.