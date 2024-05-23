Зокрема, це сталося після початку нового наступу ворога. Про це в етері національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.
До теми Росіяни вже скоро почнуть вводити резерви, – Буданов про ресурси росіян на Харківщині
Юсов сказав, як часто Буданов безпосередньо бере участь в операціях
Представник ГУР розповів, що мережею ширилося відео, імовірно, з Харківщини, де спецпідрозділи ГУР МО, зокрема група "Тимура", одними з перших зустріли ворога. Бійці ефективно завдають росіянам втрат і захищають нашу землю.
Як часто Кирило Буданов бере особисту участь в операціях, відповім так: регулярно,
– сказав Юсов.
Він також наголосив, що ГУР пощастило з командиром, адже той безпосередньо бере участь в подіях, операціях і заходах близько до "нуля".
"І це не лише для того, щоб просто взяти участь заради участі. Це важлива складова для підняття морально-психологічної мотивації бійців", – підкреслив представник розвідки.
Юсов зауважив, що після початку наступу ворога у Харківській області одним із перших, хто зустрів росіян і чинив їм потужний опір, точно були спецпризначенці ГУР МО, як і інші складові Сил безпеки і оборони. А Кирило Буданов також був там.
Буданов перебував у Харківській області після наступу
- Після початку Кирило Буданов дав інтерв'ю американському виданню The New York Times. Як заявлять журналісти, начальник ГУР МО вийшов з ними на зв'язок просто з Харківщини, де перебував у захищеному бункері й разом з іншими командирами контролював оборонну операцію ЗСУ.
- Потім Кирило Буданов розповів про ситуацію в прикордонній зоні та прилеглих регіонах наживо з Харківської області в межах телемарафону "Єдині новини".
- Варто зазначити, що на Харківському напрямку ворог продовжує тиснути на наших захисників, зокрема, атакуючи та завдаючи масованих ударів балістикою та керованими авіаційними бомбами. Однак наші бійці мужньо тримають оборону і не дають ворогу просунутися вглиб області. Детальніше про ситуацію на півночі Харківської області – читайте у матеріалі.