Росіяни, станом на зараз, мають досить обмежені ресурси, введені на Харківщину. А все, що у них було в прикордонні – воно вже задіяне в боях. Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Чого очікувати від росіян на Харківщині

Голова ГУР прокоментував співвідношення російських та українських сил на Харківщині та ресурс росіян та розповів, що з такою кількістю сил можна зробити на фронті. Він зазначив, що попри обмеженість сил, росіяни ще не кинули у бій всі свої резерви.

Це досить обмежені, скажімо так, ресурси. Але вони ще не кинули в бій усі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все, що у них є – вони використають. Далі їм буде потрібно буде вводити свої резерви,

– говорить Кирило Буданов.

Як розвиваються події на Харківському напрямку