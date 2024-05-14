Росіяни, станом на зараз, мають досить обмежені ресурси, введені на Харківщину. А все, що у них було в прикордонні – воно вже задіяне в боях. Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
Чого очікувати від росіян на Харківщині
Голова ГУР прокоментував співвідношення російських та українських сил на Харківщині та ресурс росіян та розповів, що з такою кількістю сил можна зробити на фронті. Він зазначив, що попри обмеженість сил, росіяни ще не кинули у бій всі свої резерви.
Це досить обмежені, скажімо так, ресурси. Але вони ще не кинули в бій усі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все, що у них є – вони використають. Далі їм буде потрібно буде вводити свої резерви,
– говорить Кирило Буданов.
Як розвиваються події на Харківському напрямку
- Кирило Буданов розповів, що зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Він нагадав, що ситуація на цьому напрямку доволі швидко змінюється.
- На його думку, головна мета цієї операції – створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на Східних напрямках, дестабілізувати ситуацію всередині країни.
- Буданов також зауважив, що створення "буферної зони" – це офіційна позиція російського керівництва. Їм це було необхідно сказати, щоб хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять в Харківській області. Втім, ніякої "буферної зони" не буде, ЗСУ не дадуть це зробити.
- Також ворог намагається відволікти всі сили й засоби, які у нас були сформовані на східному напрямку та розтягнути їх по фронту. На цьому напрямку зараз тривають не менш запеклі бої, ніж на Харківщині.