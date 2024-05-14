Россияне, по состоянию на сейчас, имеют достаточно ограниченные ресурсы, введенные на Харьковщину. А все, что у них было в приграничье – оно уже задействовано в боях. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
Чего ожидать от россиян на Харьковщине
Глава ГУР прокомментировал соотношение российских и украинских сил на Харьковщине и ресурс россиян и рассказал, что с таким количеством сил можно сделать на фронте. Он отметил, что несмотря на ограниченность сил, россияне еще не бросили в бой все свои резервы.
Это достаточно ограниченные, скажем так, ресурсы. Но они еще не бросили в бой все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть – они используют. Далее им будет нужно будет вводить свои резервы,
– говорит Кирилл Буданов.
Как развиваются события на Харьковском направлении
- Кирилл Буданов рассказал, что сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Он напомнил, что ситуация на этом направлении довольно быстро меняется.
- По его мнению, главная цель этой операции – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях, дестабилизировать ситуацию внутри страны.
- Буданов также заметил, что создание "буферной зоны" – это официальная позиция российского руководства. Им это было необходимо сказать, чтобы хоть как-то объяснить россиянам, что они делают в Харьковской области. Впрочем, никакой "буферной зоны" не будет, ВСУ не дадут это сделать.
- Также враг пытается отвлечь все силы и средства, которые у нас были сформированы на восточном направлении и растянуть их по фронту. На этом направлении сейчас идут не менее ожесточенные бои, чем на Харьковщине.