З початку доби 22 травня кількість бойових зіткнень збільшилась до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках – тут відбулося майже 50% з усіх сьогоднішніх боїв.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Вдалося відбити 4 атаки із 6, які провели загарбники. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.

Що відбувається на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках фронту

На Куп'янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку відбили 17 атак: дивіться карту

На Лиманському напрямку на цей час відбито 5 ворожих атак. Окупанти отримали відсіч в районах Невського і Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають 2 атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм вже завершився.

Карта бойових дій на 22 травня: дивіться відео

На Краматорському напрямку продовжуються два бойових зіткнення Ситуація контрольована. Загальна кількість атак – без змін. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться карту

На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше – у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового.

Наші воїни відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться карту

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до дев’яти. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.