З початку доби 22 травня кількість бойових зіткнень збільшилась до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках – тут відбулося майже 50% з усіх сьогоднішніх боїв.
На Куп'янському напрямку відбили 17 атак: дивіться карту
Карта бойових дій на 22 травня: дивіться відео
Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться карту
Наші воїни відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться карту
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.
Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.