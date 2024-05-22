З початку доби 22 травня кількість бойових зіткнень збільшилась до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках – тут відбулося майже 50% з усіх сьогоднішніх боїв.

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Ситуація на Харківщині

Що відбувається на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках фронту

На Куп'янському напрямку відбили 17 атак: дивіться карту

Карта бойових дій на 22 травня: дивіться відео

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться карту

Наші воїни відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться карту

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.