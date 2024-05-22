С начала суток 22 мая количество боевых столкновений увеличилось до 65. Динамика активности оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях – здесь произошло почти 50% из всех сегодняшних боев.
На Купянском направлении отбили 17 атак: смотрите карту
Карта боевых действий на 22 мая: смотрите видео
Ситуация на Краматорском направлении: смотрите карту
Наши воины отражают атаки на Покровском направлении: смотрите карту
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Кроме того, что враг нанес два авиаудара по районам сел Макаровка Донецкой области и Новоандреевка в Запорожье - это Времовский и Ореховский направление соответственно.
Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины и истощают наступательный потенциал захватчиков. В некоторых районах наши воины осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения.