В целом Россия на северную границу стянула 50 тысяч военных. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.

Смотрите также В ГУР ответили, как часто Буданов участвует в боевых операциях, и важно ли это для бойцов

Россия не смогла достичь своих целей на Харьковщине

Мы не будем сейчас полностью давать информацию, потому что это поможет врагу, в частности реагировать и скорректировать свои действия. Но можем констатировать, что то, что он планировал, он не достиг даже близко,

– сказал Юсов.

Он также отметил, что это стало возможным благодаря успешным действиям украинских военных. Юсов добавил, что в боях на севере Харьковской области привлечена российская группировка войск численностью более 50 тысяч человек.

Также в ГУР МО считают, что нынешние наступательные действия российской армии на Харьковщине не являются попыткой прорыва к областному центру – Харькова.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию, То, что происходит, не является наступлением на Харьков", – отметил представитель ГУР.

Наступление россиян на Харьковщине: последние новости