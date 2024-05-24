Во время последнего наступления на Харьковщине российские войска также должны были бы заходить по Золочевской громаде, граничащей с Сумской и Белгородской областью и располагающейся в 35 километрах от Харькова. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" Олег Синегубов, пишет 24 Канал.
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"Мы предполагаем, что это все еще возможно"
Сейчас власть прорабатывает возможный вариант наступления россиян на Харьковщину со стороны Сумщины.
Мы предполагаем, что это все еще возможно,
– говорит Синегубов.
Также он добавил, что Россия не рассчитывала на "стремительное сопротивление наших военных". А взятые в плен во время наступления на Харьковщине россияне рассказывали, что в планах российского военного руководства был захват Волчанска за 2 дня, а Харькова – за 5 дней.
"Поэтому, думаю, что у нас достаточно такая неплохая история по сдерживанию врага", – считает председатель Харьковской ОГА.
При этом он добавляет, что сейчас Россия не имеет ни возможностей, ни ресурса для захвата Харькова.
Это понял и их руководитель, который заявил, что Харьков не входит в их планы. Конечно, это не стало входить в их планы после того, как наши воины остановили их продвижение,
– добавляет Синегубов.
А сейчас есть только признаки того, что российские войска пытаются закрепиться на занятых позициях, а ВСУ делают все возможное, чтобы этого не допустить.
Ситуация на Харьковском направлении: последние новости
- В пятницу, 24 мая, в Генштабе рассказали, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. Но, к сожалению, ситуация до сих пор остается сложной.
- При этом военные считают, что такой ситуация на Харьковщине будет оставаться ближайшие полтора – два месяца. За это время украинская армия сможет накопить снаряды и другие средства, которые помогут увеличить плотность огня по россиянам.
- В то же время майор Вооруженных Сил Украины Родион Кудряшов считает, что теперь россияне стали более опытными и обученными, они эволюционируют во многих сферах и имеют много амуниции.
- К тому же российское руководство привлекло к наступлению на Харьковщине кадыровцев. В настоящее время чеченские войска находятся под Волчанском.
- Также Александр Сырский рассказал, что российская армия сейчас полностью завязла в уличных боях за Волчанск. Сейчас она с разных направлений перебрасывает резервы и пытается поддерживать активные штурмовые действия.