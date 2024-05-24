Во время последнего наступления на Харьковщине российские войска также должны были бы заходить по Золочевской громаде, граничащей с Сумской и Белгородской областью и располагающейся в 35 километрах от Харькова. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" Олег Синегубов, пишет 24 Канал.

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"Мы предполагаем, что это все еще возможно"

Сейчас власть прорабатывает возможный вариант наступления россиян на Харьковщину со стороны Сумщины.

Мы предполагаем, что это все еще возможно,

– говорит Синегубов.

Также он добавил, что Россия не рассчитывала на "стремительное сопротивление наших военных". А взятые в плен во время наступления на Харьковщине россияне рассказывали, что в планах российского военного руководства был захват Волчанска за 2 дня, а Харькова – за 5 дней.

"Поэтому, думаю, что у нас достаточно такая неплохая история по сдерживанию врага", – считает председатель Харьковской ОГА.

При этом он добавляет, что сейчас Россия не имеет ни возможностей, ни ресурса для захвата Харькова.

Это понял и их руководитель, который заявил, что Харьков не входит в их планы. Конечно, это не стало входить в их планы после того, как наши воины остановили их продвижение,

– добавляет Синегубов.

А сейчас есть только признаки того, что российские войска пытаются закрепиться на занятых позициях, а ВСУ делают все возможное, чтобы этого не допустить.

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