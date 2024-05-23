Такое мнение 24 Каналу высказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, отметив, что противник эволюционирует во многих сферах. Однако стратегия Кремля по поставкам своих военных на фронт не изменилась.

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Враг эволюционирует

По словам Кудряшова, российские военные стали более опытными и имеют много амуниции.

Противник эволюционирует. Это касается мероприятий по подготовке личного состава, его комплектация теми же аптечками и формой,

– подчеркнул майор Вооруженных Сил Украины.

Однако это не означает, что стратегия использования Россией оккупантов изменилась. Оккупантов, как отправляли на войну, так и продолжают это делать. Кудряшов рассказал, что есть случаи, когда в плен к ВСУ попадают российские военные, которые есть, как и с военной подготовкой, так и те, кто после подписания контракта сразу идут на войну.

Ситуация в Харьковской области: кратко