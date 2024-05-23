Россия была вынуждена начать повторное наступление раньше. Это связано с восстановлением помощи от Соединенных Штатов Америки.

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Темпы наступления замедлились

Российские войска 10 мая начали ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.

Россия привлекла ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Уже 14 мая стало известно о замедлении темпов наступления врага. Аналитики отмечают, что сейчас их приоритетом является создание "буферной зоны", а не дальнейшее вторжение вглубь Харьковской области.

Целью начала этой наступательной операции было отвлечь внимание украинских военных от попыток российской армии продвинуться на Востоке и занять позицию, когда их артиллерия могла бы достигать Харькова.

Силы обороны на Харьковщине имеют достаточно снарядов