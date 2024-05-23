Россия была вынуждена начать повторное наступление раньше. Это связано с восстановлением помощи от Соединенных Штатов Америки.
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Темпы наступления замедлились
Российские войска 10 мая начали ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.
Россия привлекла ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.
Уже 14 мая стало известно о замедлении темпов наступления врага. Аналитики отмечают, что сейчас их приоритетом является создание "буферной зоны", а не дальнейшее вторжение вглубь Харьковской области.
Целью начала этой наступательной операции было отвлечь внимание украинских военных от попыток российской армии продвинуться на Востоке и занять позицию, когда их артиллерия могла бы достигать Харькова.
Силы обороны на Харьковщине имеют достаточно снарядов
- Украинские военные, которые управляют гаубицей в Харьковской области, круглосуточно работают, чтобы остановить вторжение российских войск, и наконец они получают для этого снаряды. Перед этим они месяцами страдали из-за недостатка артиллерийских боеприпасов.
- Конгресс США задерживал помощь для Украины, поэтому на фронте сформировался дефицит артиллерийских снарядов. Несколько недель назад США наконец приняли следующий пакет помощи Украине, поэтому дефицит начал уменьшаться.
- Ставки высокие, ведь захват Волчанска был бы самым значительным достижением России с момента начала наступления. Второй по величине город Украины - Харьков - в 70 километрах.