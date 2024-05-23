Росія була змушена почати повторний наступ раніше. Це пов'язано із відновленням допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Темпи наступу сповільнились

Російські війська 10 травня розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Росія залучила обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Вже 14 травня стало відомо про сповільнення темпів наступу ворога. Аналітики зазначають, що зараз їхнім пріоритетом є створення "буферної зони", а не подальше вторгнення вглиб Харківської області.

Метою початку цієї наступальної операції було відволікти увагу українських військових від намагань російської армії просунутись на Сході та зайняти позицію, коли їхня артилерія могла б досягати Харкова.

Сили оборони на Харківщині мають достатньо снарядів