Росія була змушена почати повторний наступ раніше. Це пов'язано із відновленням допомоги від Сполучених Штатів Америки.
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Темпи наступу сповільнились
Російські війська 10 травня розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.
Росія залучила обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.
Вже 14 травня стало відомо про сповільнення темпів наступу ворога. Аналітики зазначають, що зараз їхнім пріоритетом є створення "буферної зони", а не подальше вторгнення вглиб Харківської області.
Метою початку цієї наступальної операції було відволікти увагу українських військових від намагань російської армії просунутись на Сході та зайняти позицію, коли їхня артилерія могла б досягати Харкова.
Сили оборони на Харківщині мають достатньо снарядів
- Українські військові, які керують гаубицею в Харківській області, цілодобово працюють, щоб зупинити вторгнення російських військ, і нарешті вони отримують для цього снаряди. Перед цим вони місяцями страждали через нестачу артилерійських боєприпасів.
- Конгрес США затримував допомогу для України, тож на фронті сформувався дефіцит артилерійських снарядів. Кілька тижнів тому США нарешті ухвалили наступний пакет допомоги Україні, тож дефіцит почав зменшуватись.
- Ставки високі, адже захоплення Вовчанська було б найзначнішим здобутком Росії з моменту початку наступу. Друге за величиною місто України — Харків — за 70 кілометрів.