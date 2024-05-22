Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, на фронте вообще нет участка, где бы можно было четко вычислить, кто сколько процентов города контролирует.

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"Бои продолжаются в городе. Там есть и враг, и наши. Очень условно можно говорить, кто какую часть контролирует, потому что позиции переходят от одной стороны к другой, потом обратно. Где-то серые зоны, где никого нет, кто-то пытается обойти. Нет такой линии фронта, чтобы можно было точно вычислить", – сказал он.

Враг разрушает Волчанск

Кирилл Сазонов отметил, что в соцсетях часто можно увидеть, как пишут, что Украина контролирует "вот такой" процент Волчанска, а Россия – "такой". Однако ситуация постоянно меняется.

К сожалению, в той части города, которую контролируют ВСУ, постоянно прилетают артиллерия, снаряды, ракеты, КАБы. Город разрушают. Видимо, от города ничего не останется. Это не информация от Генштаба. Такое видение побратимов. На их участке вот такое впечатление,

– подчеркнул военный.

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