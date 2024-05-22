Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, на фронті загалом нема ділянки, де б можна було чітко вирахувати, хто скільки відсотків міста контролює.

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"Бої тривають у місті. Там є і ворог, і наші. Дуже умовно можна казати, хто яку частину контролює, тому що позиції переходять від одної сторони до іншої, потім назад. Десь сірі зони, де нікого нема, хтось намагається обійти. Нема такої лінії фронту, щоб можна було точно вирахувати", – сказав він.

Ворог руйнує Вовчанськ

Кирило Сазонов зазначив, що у соцмережах часто можна побачити, як пишуть, що Україна контролює "ось такий" відсоток Вовчанська, а Росія – "такий". Однак ситуація постійно змінюється.

На жаль, у тій частині міста, яку контролюють ЗСУ, постійно прилітають артилерія, снаряди, ракети, КАБи. Місто руйнують. Мабуть, від міста нічого не залишиться. Це не інформація від Генштабу. Таке бачення побратимів. На їхній ділянці ось таке враження,

– підкреслив військовий.

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