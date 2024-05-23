Предварительно, оккупанты ударили КАБом. Об ужасных последствиях вражеской атаки рассказал начальник Дергачевской ГВА.
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Уже известно о 13 раненых
Около 14:00 оккупанты ударили, предварительно, управляемой авиационной бомбой, по гражданской застройке в Дергачах. Агрессор повредил около 50 частных домов, из них по меньшей мере 5 – существенно.
Ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина пенсионного возраста, они были доставлены в больницу. Также госпитализированы две женщины с острой реакцией на стресс, еще девяти людям была оказана помощь на месте,
– сообщил Вячеслав Задоренко.
Отметил, что кроме домов повреждения также получили хозяйственные постройки, гражданские автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Последствия российского удара по Дергачам / Фото Дергачевского городского совета
Профильные службы вместе с работниками городского совета и волонтерами продолжают работать над ликвидацией вражеского прилета.
По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачах – 13 раненых. Четыре пострадавших – госпитализированы,
– написал председатель ОВА Олег Синегубов в 16:04.
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Оккупанты нанесли еще около 10 ударов по Харькову
- Заметим, что 23 апреля Харьков оказался под массированным обстрелом. Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу.
- Городской голова Игорь Терехов сообщил, что агрессор ударил по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
- Председатель ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью. Там загорелся цех с бумагой.
- В результате российского обстрела погибли 7 человек, еще по меньшей мере 20 – получили ранения.
- По предварительным данным, враг атаковал Харьков и Люботин около 15 ракетами типа С-300 и С-400, запущенными с территории Белгородской области России.