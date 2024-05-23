Предварительно, оккупанты ударили КАБом. Об ужасных последствиях вражеской атаки рассказал начальник Дергачевской ГВА.

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Уже известно о 13 раненых

Около 14:00 оккупанты ударили, предварительно, управляемой авиационной бомбой, по гражданской застройке в Дергачах. Агрессор повредил около 50 частных домов, из них по меньшей мере 5 – существенно.

Ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина пенсионного возраста, они были доставлены в больницу. Также госпитализированы две женщины с острой реакцией на стресс, еще девяти людям была оказана помощь на месте,

– сообщил Вячеслав Задоренко.

Отметил, что кроме домов повреждения также получили хозяйственные постройки, гражданские автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Последствия российского удара по Дергачам / Фото Дергачевского городского совета

Профильные службы вместе с работниками городского совета и волонтерами продолжают работать над ликвидацией вражеского прилета.

По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачах – 13 раненых. Четыре пострадавших – госпитализированы,

– написал председатель ОВА Олег Синегубов в 16:04.

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