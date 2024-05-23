Попередньо, окупанти вдарили КАБом. Про жахливі наслідки ворожої атаки розповів начальник Дергачівської МВА.

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Уже відомо про 13 поранених

Близько 14:00 окупанти вдарили, попередньо, керованою авіаційною бомбою, по цивільній забудові у Дергачах. Агресор пошкодив близько 50 приватних будинків, з них щонайменше 5 – суттєво.

️Поранень різного ступеня важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні. Також госпіталізовано двох жінок з гострою реакцією на стрес, ще дев'ятьом людям було надано допомогу на місці,

– повідомив Вячеслав Задоренко.

️ Посадовець зазначив, що окрім будинків пошкоджень також зазнали господарчі споруди, цивільні автівки, газогони й лінії електропередач.

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Наслідки російського удару по Дергачах / Фото Дергачівської міської ради

Профільні служби разом з працівниками міської ради та волонтерами продовжують працювати над ліквідацією ворожого прильоту.

За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах – 13 поранених. Чотири постраждалі – госпіталізовані,

– написав голова ОВА Олег Синєгубов о 16:04.

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