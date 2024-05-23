Попередньо, окупанти вдарили КАБом. Про жахливі наслідки ворожої атаки розповів начальник Дергачівської МВА.
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Уже відомо про 13 поранених
Близько 14:00 окупанти вдарили, попередньо, керованою авіаційною бомбою, по цивільній забудові у Дергачах. Агресор пошкодив близько 50 приватних будинків, з них щонайменше 5 – суттєво.
️Поранень різного ступеня важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні. Також госпіталізовано двох жінок з гострою реакцією на стрес, ще дев'ятьом людям було надано допомогу на місці,
– повідомив Вячеслав Задоренко.
️ Посадовець зазначив, що окрім будинків пошкоджень також зазнали господарчі споруди, цивільні автівки, газогони й лінії електропередач.
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Наслідки російського удару по Дергачах / Фото Дергачівської міської ради
Профільні служби разом з працівниками міської ради та волонтерами продовжують працювати над ліквідацією ворожого прильоту.
За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах – 13 поранених. Чотири постраждалі – госпіталізовані,
– написав голова ОВА Олег Синєгубов о 16:04.
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Окупанти завдали ще близько 10 ударів по Харкову
- Зауважимо, що 23 квітня Харків опинився під масованим обстрілом. Окупанти завдали близько 10 ударів по місто.
- Міський голова Ігор Терехов повідомив, що агресор вдарив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.
- Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Там загорівся цех з папером.
- Внаслідок російського обстрілу загинули 7 людей, ще щонайменше 20 – зазнали поранення.
- За попередніми даними, ворог атакував Харків і Люботин близько 15 ракетами типу С-300 та С-400, запущеними з території Бєлгородської області Росії.