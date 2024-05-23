Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що 22 травня росіяни обстріляли автомобіль поліціянтів. На жаль, загинув чоловік, який щодня їздив евакуювати місцевих. Його напарник поранений, перебуває у лікарні.

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Як відбувається евакуація

Аеророзвідники зафіксували, що тіла цивільних мешканців залишаються просто на вулицях, коли окупанти їх розстріляли. Наразі складно сказати про кількість загиблих та жителів, які залишаються у Вовчанську.

Кілька днів тому місцева влада повідомляла, що у місті та його околицях можуть перебувати близько сотні людей. Щодня евакуація стає складнішою, проте команди продовжують вивозити людей в безпечні місця, ризикуючи своїм життям.

Кореспондентка звернулася до харків'ян із запитом про допомогу для евакуйованих приблизно 1000 жителів з Вовчанська. Вони потребують підтримки, оскільки виїжджали з однією сумкою найнеобхідніших речей.

Хоч волонтери намагаються забезпечити усім необхідним, але однаково є потреба в речах – великих розмірах одягу та різних розмірах взуття для чоловіків. Для жінок та дітей переважно є все потрібне.

Якщо є змога допомогти в гарному стані речами, то знайдіть адреси в телеграм-каналах Червоного хреста, волонтерських центрів, соціальних установ. Просто допоможіть, чим можете. Деякі люди, коли виїжджали, просто схопили з собою кота і все, документи іноді. Зараз багатьом відновлюють документи. Ви просто можете зробити хорошу справу,

– сказала Анна Черненко.

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