О звуках взрыва сообщили корреспонденты Суспильного. Впоследствии местные власти подтвердили атаку.

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Жителей Харькова призвали находиться в укрытиях.

"В городе громко. Будьте осторожны", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Также взрывы прокомментировал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!", – написал он.

Предварительно мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.