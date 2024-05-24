Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, постановление о начале строительства было выдано в начале этого года, в январе.

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Постановление было о начале строительства, если я не ошибаюсь, в начале 2024 года, в январе. Затем были организационные процедуры по контрактированию, потом еще несколько распоряжений о порядке использования средств, проекты,

– сообщил Синегубов.

Он также отметил, что проекты строительства разрабатывало Минобороны. И они отличались от тех, которые строили в 2022 и 2023 годах: и по характеру бетонных конструкций, и по обустройству ходов сообщений.

"Раньше мы делали ходы сообщения, однако не должны были их обустраивать до захода войск – просто копали траншеи, не перекрывая их деревом. Однако новые фортификации предусматривали и обустройство ходов сообщений", – отметил Синегубов.

Проблемы с разминированием

После того, по словам руководителя ОВА, они должны были получить карты-схемы, а дальше шел процесс разминирования территории, получения от военных актов разминирования и начало строительства.

Поэтому, по словам Синегубова, строительство началось ориентировочно с 1 марта. При этом он уточнил, что выйти на все объекты сразу не удалось, поскольку по некоторым удалось получить акты разминирования только в конце марта – начале апреля.

"Условно, еженедельно было примерно плюс 10 объектов. На пик строительства мы вышли в апреле", – сказал он.

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