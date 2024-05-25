Прорив кордону на півночі Харківської області стався 10 травня. Відтоді росіяни намагаються далі просунутися вглиб нашого тилу, але українські захисники стримують ці атаки.

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ДБР розслідує прорив кордону ворога в Харківській області

В ухвалі суду у місті Харкові від 17 травня мовиться, що досудове розслідування встановило, що 10 травня біля Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125 окремої бригади територіальної оборони залишили бойові позиції під час штурму росіян.

У документі зазначено, що це були підрозділи чисельністю до однієї роти, що входили до складу першого ешелону оборони. Через залишення бойових позицій бійцями першого ешелону наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

Крім того, слідство встановило, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, зокрема 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та Росії, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.

Ухвала суду про розслідування прориву кордону росіянами у Харківській області / Скриншот 24 Каналу

ДБР прагне встановити осіб, які причетні до недбалості з обороною на державному кордоні України у Харківській області.

В межах розслідування було розпочато проведення військової експертизи. Слідство офіційно запросило документи, що стосуються виконання бойових наказів на лінії фронту в Харківській області, інформацію про укомплектованість військових частин особовим складом, озброєнням і військовою технікою станом на 10 травня. Крім того, слідство хоче побачити документацію про стан фортифікаційних споруд та інженерного обладнання вздовж кордону з Росією.

В ухвалі також зазначено, що 11 травня 2024 року відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у недбалому ставленні до військової служби та самовільному залишенні поля бою. Згідно з Кримінальним кодексом, особам, визнаним винними у цих правопорушеннях, може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окрім того, в ухвалі суду від 22 травня 2024 року зазначено, що в розслідуванні фігурують 56 військових. Зокрема, це командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо. Дані щодо цих осіб вдалося встановити ДБР.

Ухвала суду, де фігурують 56 осіб щодо справи з проривом кордону ворогом у Харківській області / Скриншот 24 Каналу