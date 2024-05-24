Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у 2022-му Харківська контрнаступальна операція була успішною. Збройним Силам вдалося повалити бойові порядки противника та деокупувати території.
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Потрібно робити висновки
Під час контрнаступу України на Харківщину лінія оборони ворога "посипалася". Все тому, що у них були погано облаштовані друга та третя лінії фортифікацій. Відповідно контрнаступ пройшов успішно й вдалося деокупувати Харківщину, частину Луганської та Донецької областей.
Але після цього противник зробив висновки і почав будувати лінію оборони у три ешелони, максимально закопану, зариту, з бетонними перекриттями. Це кілометри укріпленого району, перед якими стоять "зуби дракона", інженерні загородження, міномети та багато іншого.
Противник копає максимально добре. Якщо казати про Україну, то ми маємо робити висновки й будувати дзеркальну лінію оборони, не гіршу ніж у ворога,
– наголосив офіцер.
Щодо ситуації на Харківщині, то не можна сказати, що оборонна лінія взагалі не будувалася. Це не так. Але також не можна казати, що вона будувалася настільки потужно, як у росіян. Низка недоліків є.
Тож замість того, щоб маніпулювати на зраді треба робити висновки, проводити загальний аудит лінії оборони й не тільки в Харківській області, але й в інших регіонах.
"Треба ухвалити всі потрібні рішення, щоб максимальний фінансовий і технічний ресурс був скерований на оборонні лінії. Противник навіть у думках має боятися перейти ці рубежі. Зараз саме це є найважливішим питанням", – підкреслив Юрій Федоренко.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Росія продовжує свій наступ на Харківщині та постійно скидає керовані авіаційні бомби. Бойові дії ведуться біля Вовчанська та Глибокого. Ситуація залишається контрольованою, а втрат позицій немає.
- До Харкова прибув президент України Володимир Зеленський. Він провів нараду, на якій головним питанням була оборона Харківщини. Також обговорили ситуацію в енергетиці, адже окупанти постійно обстрілюють критичні об'єкти. Президенту доповіли про ситуацію у Вовчанську.
- Силам оборони вдалося зупинити ворога на Харківщині та завдати ворогу вогневого ураження. Україна проводить контрнаступальні дії. Окупанти намагаються створити так звану буферну зону, а також планують здійснити маневр і обійти Куп'янськ зі сходу. Успіхів не мають.