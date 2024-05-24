Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в 2022-м Харьковская контрнаступательная операция была успешной. Вооруженным Силам удалось свергнуть боевые порядки противника и деоккупировать территории.
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Нужно делать выводы
Во время контрнаступления Украины на Харьковщину линия обороны врага "посыпалась". Все потому, что у них были плохо обустроены вторая и третья линии фортификаций. Соответственно контрнаступление прошло успешно и удалось деоккупировать Харьковщину, часть Луганской и Донецкой областей.
Но после этого противник сделал выводы и начал строить линию обороны в три эшелона, максимально закопанную, зарытую, с бетонными перекрытиями. Это километры укрепленного района, перед которыми стоят "зубы дракона", инженерные заграждения, минометы и многое другое.
Противник копает максимально хорошо. Если говорить об Украине, то мы должны делать выводы и строить зеркальную линию обороны, не хуже чем у врага,
– подчеркнул офицер.
Относительно ситуации на Харьковщине, то нельзя сказать, что оборонительная линия вообще не строилась. Это не так. Но также нельзя говорить, что она строилась настолько мощно, как у россиян. Ряд недостатков есть.
Поэтому вместо того, чтобы манипулировать на измене надо делать выводы, проводить общий аудит линии обороны и не только в Харьковской области, но и в других регионах.
"Надо принять все необходимые решения, чтобы максимальный финансовый и технический ресурс был направлен на оборонительные линии. Противник даже в мыслях должен бояться перейти эти рубежи. Сейчас именно это является важнейшим вопросом", – подчеркнул Юрий Федоренко.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Россия продолжает свое наступление на Харьковщине и постоянно сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Боевые действия ведутся возле Волчанска и Глубокого. Ситуация остается контролируемой, а потерь позиций нет.
- В Харьков прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провел совещание, на котором главным вопросом была оборона Харьковской области. Также обсудили ситуацию в энергетике, ведь оккупанты постоянно обстреливают критические объекты. Президенту доложили о ситуации в Волчанске.
- Силам обороны удалось остановить врага в Харьковской области и нанести врагу огневое поражение. Украина проводит контрнаступательные действия. Оккупанты пытаются создать так называемую буферную зону, а также планируют осуществить маневр и обойти Купянск с востока. Успехов не имеют.