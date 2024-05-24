Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в 2022-м Харьковская контрнаступательная операция была успешной. Вооруженным Силам удалось свергнуть боевые порядки противника и деоккупировать территории.

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Нужно делать выводы

Во время контрнаступления Украины на Харьковщину линия обороны врага "посыпалась". Все потому, что у них были плохо обустроены вторая и третья линии фортификаций. Соответственно контрнаступление прошло успешно и удалось деоккупировать Харьковщину, часть Луганской и Донецкой областей.

Но после этого противник сделал выводы и начал строить линию обороны в три эшелона, максимально закопанную, зарытую, с бетонными перекрытиями. Это километры укрепленного района, перед которыми стоят "зубы дракона", инженерные заграждения, минометы и многое другое.

Противник копает максимально хорошо. Если говорить об Украине, то мы должны делать выводы и строить зеркальную линию обороны, не хуже чем у врага,

– подчеркнул офицер.

Относительно ситуации на Харьковщине, то нельзя сказать, что оборонительная линия вообще не строилась. Это не так. Но также нельзя говорить, что она строилась настолько мощно, как у россиян. Ряд недостатков есть.

Поэтому вместо того, чтобы манипулировать на измене надо делать выводы, проводить общий аудит линии обороны и не только в Харьковской области, но и в других регионах.

"Надо принять все необходимые решения, чтобы максимальный финансовый и технический ресурс был направлен на оборонительные линии. Противник даже в мыслях должен бояться перейти эти рубежи. Сейчас именно это является важнейшим вопросом", – подчеркнул Юрий Федоренко.

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