Яке співвідношення втрат української та російської армії в боях на Харківщині, в інтерв'ю розповів Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Путіну абсолютно начхати на людські життя.

Важливо Захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, – Генштаб

"1 до 8"

Зеленський підкреслив, що російському диктатору абсолютно наплювати на розуміння людського життя. Мало того, Путіну начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому плювати на своїх людей, як цивільних, так і військових.

Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше, ніж два тижні тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8. Один українець на вісім росіян,

– заявив президент.

Також риторично запитав, чи десь там дається ця статистика, Путіну цікаві чи ні? Глава нашої держави зауважив, що до цього тижня було близько 2 – 3 тисячі жертв. Додав, що постійно отримує аналітику про вбивство російських військових.

"2 – 3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому зовсім начхати. Путін у цей час у лазні перебуває чи де він там — у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім другим. Але ручки свої маленькі не відмиє, звичайно, від всього цього кровопролиття", – підкреслив Зеленський.

Яка ситуація на Харківщині зараз

Вранці 24 травня Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

Агресор з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, втім, успіху не має.

Олександр Сирський розповів, що в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

Незабаром у Генштабі ЗСУ заявили, що ворога зупинено. Ситуація контрольована. Сили оборони проводять контрнаступальні дії.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни.

У ніч на 25 травня Генштаб повідомив, що наші воїни штурмовими діями відтісняють окупантів від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Харківському напрямку угруповання російських військ втратило ще близько сотні осіб вбитими й пораненими.

Окрім того, українські воїни знищили ще 5 гармат, 2 автомобілі, одиницю спеціальної техніки. Також пошкодили 4 артилерійські системи, 2 авто та 2 одиниці спецтехніки. Завдали ураження по 9 бліндажах окупантів.

Зверніть увагу! Станом на ранок 25 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 500 тисяч своїх бійців.