Какое соотношение потерь украинской и российской армии в боях на Харьковщине, в интервью рассказал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Путину абсолютно наплевать на человеческие жизни.

Важно Защитники оттесняют врага от переднего края обороны на Харьковщине, – Генштаб

"1 к 8"

Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, Путину плевать на то, кто на каком языке говорит. Ему плевать на своих людей, как гражданских, так и военных.

Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше, чем две недели назад, закончился военными жертвами 1 к 8. Один украинец на восемь россиян,

– заявил президент.

Также риторически спросил, где-то там дается эта статистика, Путину интересны или нет? Глава нашего государства отметил, что до этой недели было около 2 – 3 тысячи жертв. Добавил, что постоянно получает аналитику об убийстве российских военных.

"2 – 3 тысячи семей потеряли своих детей. И ему совсем наплевать. Путин в это время в бане находится или где он там – в СПА, который показывали не один раз? Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", – подчеркнул Зеленский.

Какая ситуация на Харьковщине сейчас

Утром 24 мая Главнокомандующий ВСУ сообщил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и получил очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Агрессор с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, впрочем, успеха не имеет.

Александр Сырский рассказал, что в районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.

Вскоре в Генштабе ВСУ заявили, что враг остановлен. Ситуация контролируемая. Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне.

В ночь на 25 мая Генштаб сообщил, что наши воины штурмовыми действиями оттесняют оккупантов от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

На Харьковском направлении группировка российских войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными.

Кроме того, украинские воины уничтожили еще 5 пушек, 2 автомобиля, единицу специальной техники. Также повредили 4 артиллерийские системы, 2 авто и 2 единицы спецтехники. Нанесли поражение по 9 блиндажам оккупантов.

Обратите внимание! По состоянию на утро 25 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 500 тысяч своих бойцов.