Сейчас большая часть города находится под контролем ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх, передает 24 Канал.

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По словам Повха, в городе пока без уличных боев. Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГВ "Харьков" произошло 10 боевых столкновений.

Большую часть города контролируют наши военные, россияне могут рассчитывать там на несколько процентов,

– отметил спикер.

Он также рассказал и о ситуации в селе Липцы, куда также пытались прорваться оккупанты. Повх заметил, что на этом направлении украинская артиллерия наносит врагу безвозвратные потери. Общие потери врага составили около 250 человек за прошедшие сутки.

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