Просування вдалося зупинити

Вранці 26 травня ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, бійцям вдалося забезпечити стійку оборону. Росіяни продовжують спроби атакувати позиції українців, проте ворог зазнає значних втрат. Це можливо завдяки ефективній взаємодії української артилерії та піхотних підрозділів.

Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони,

– вказали Сухопутні сили.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку 179 військовим. Крім того, ЗСУ знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.