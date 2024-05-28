Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Вести" со ссылкой на "военкора" Евгения Поддубного, информирует 24 Канал.
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Что известно об инциденте
Сам Поддубный написал, что они ехали на багги в Волчанске и "подлетели" на мине.
В некоторых российских телеграм-каналах рассказали немного подробнее о ситуации. Там отметили, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен осколком в ногу во время подготовки репортажа о "наступлении российских войск". Эту информацию они подают со ссылкой на самого Поддубного.
По его словам, они с Пушиным сопровождали российских военнослужащих в Волчанске, когда оператор получил ранение. Отмечается, что его оперативно эвакуировали в Белгородскую область. Также отмечают, что угрозы жизни оператора пропагандистов нет.
Оккупант застрелил товарища после атаки дрона: основное
- Недавно стало известно, что один из дронов залетел в ногу российскому оккупанту в то время как он пытался спрятаться за стеной разрушенного дома.
- Его соратник не стал его спасать, а пристрелил.
- После этого россиянин начал убегать, однако, вероятно, вскоре и сам отправился вслед за убитым им товарищем, ведь его самого догнал еще один дрон-камикадзе.