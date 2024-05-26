Так, один оккупант пристрелил другого. Эпические кадры опубликовали в Сухопутных войсках.

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Убегал после "помощи" товарищу, но не совсем успешно

Один из дронов залетел в ногу российскому оккупанту, который пытался спрятаться за стеной разрушенного дома. Рядом с ним был его "верный" товарищ. Тот, увидев состояние военнослужащего, не стал его спасать, а пристрелил.

Затем россиянин начал убегать, но, вероятно, вскоре и сам отправился вслед за убитым им соратником. Так, на кадрах видно, как он заскочил в посадку, но его догнал еще один дрон-камикадзе.

Внимание! На кадрах чувствительный контент

Оккупант вместо помощи, решил застрелить своего соратника и пытался убежать: смотрите видео

Не единственный случай: после взрыва оккупант бросил своего товарища и сбежал

В феврале 2023 года теробороновцы распространили видео с беспилотника, который удачно отработал по позициям оккупантов. На кадрах можно заметить, что снаряд упал возле одного из захватчиков, который, вероятно, погиб.

Его собрат сначала тоже лежал на земле, однако впоследствии, увидев украинский БпЛА бросился наутек. Так, байка о "своих не бросаем" не сработала, поскольку оккупант просто убежал с позиции, оставив своего собрата умирать.