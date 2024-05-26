Так, один окупант пристрелив іншого. Епічні кадри опублікували в Сухоптніх військах.

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Втікав після "допомоги" товаришу, та не зовсім успішно

Один з дронів залетів у ногу російському окупанту, який намагався сховатися за стіною зруйнованого будинку. Поряд із ним був його "вірний" товариш. Той, побачивши стан військовослужбовця, не став його рятувати, а пристрелив.

Потім росіянин почав тікати, але, ймовірно, незабаром і сам відправився вслід за вбитим ним соратником. Так, на кадрах видно, як він заскочив у посадку, але його наздогнав ще один дрон-камікадзе.

Увага! На кадрах чутливий контент

Окупант замість допомоги, вирішив застрелити свого соратника і намагався втекти: дивіться відео

Не єдиний випадок: після вибуху окупант кинув свого товариша і втік

В лютому 2023 року тероборонівці поширили відео з безпілотника, який вдало відпрацював по позиціях окупантів. На кадрах можна помітити, що снаряд впав біля одного з загарбників, який, ймовірно, загинув.

Його побратим спершу теж лежав на землі, проте згодом, побачивши український БпЛА кинувся навтьоки. Так, байка про "своих не бросаем" не спрацювала, оскільки окупант просто втік з позиції, покинувши свого побратима вмирати.