Що насправді сталося в Кремлі і чим можуть обернутися такі масові звільнення для 24 Каналу пояснив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.
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Причини чисток
Ейдман зауважив, що російські витрати на армію з кожним днем зростають непосильно. Це уже становить величезну загрозу для російського бюджету та загалом суспільного життя.
І, ймовірно, хтось з наближених пояснив Владіміру Путіну, що міністерство оборони Росії насправді – це чорна діра, в якій зникають мільярди в кишенях генералів. Хоча Путін не проти корупції у чиновників, як форми загалом існування країни, але розкрадання коштів на військових потребах наразі ведуть Росію до краху.
Він поставив цього Андрія Білоусова, аби той зробив буквально подвиг Геракла – розчистив авгієві стайні міністерства оборони, щоб там не зникали мільярди,
– додав політолог.
Водночас він переконаний, що амбітна мета Кремля – не здійсненна. Навіть, якщо арештують з десяток генералів, але армія насправді корумпована наскрізь. Тому зупинити спосіб життя військових і чиновників, до якого вони звикли з самого початку – неможливо.
Наслідки арештів
"Єдине, до чого це може призвести і сподіваюсь призведе – до дезорганізації. Адже, якщо ви будете намагатися чистити машину, що прогнила, але ще їздить, то вона просто розвалиться", – додав Ейдман.
Після масштабних чисток, міноборони точно буде вже не до війни, першою чергою вони думатимуть, як врятувати себе від арештів.
Що відомо про останні арешти в Росії
- Найгучнішим за останній час став арешт екскомандувача 58-ої армії генерал-майора Івана Попова. Йому інкримінували корупцію. Однак аналітики та російські опозиціонери вважають, що Попов небезпечний для Кремля як військовий, що потенційно може мати політичні амбіції.
- Також в міністерстві оборони арештували офіцера департаменту забезпечення держзамовлення Владіміра Вєртєлєцького, начальника головного управління зв'язку збройних сил Вадіма Шамаріна, заступника міністра оборони Тімура Іванова, начальника головного управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова.