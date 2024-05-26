Для чого насправді Путіну знадобилися масові звільнення 24 Каналу пояснив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Також назвав справжні причини арешту, колишнього командувача 58-ої армії Івана Попова.

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Причини арештів

Яковенко переконаний, що за чистками генералів стоїть саме Владимир Путін, а не ФСБ чи генеральна прокуратура. Звільнення в міністерстві оборони Росії мають дві головні мети:

спробувати навести лад, аби хоча б половина грошей, що є в розпорядженні міноборони, пішла на потреби, а не розкрадалась;

до того ж у кожного арешту є своя особлива причина.

Що стоїть за арештом Попова

Наприклад, арешт генерал-майор Івана Попова немає жодного стосунку до корупції, імовірно, це елемент "політичної стерилізації армії". Кремлю вигідно постійно контролювати, щоб армія не мала жодних політичних амбіцій, там намагаються ще в першооснові викорінювати будь-яку загрозу перевороту, приходу до влади воєнної диктатури. Особливо це актуально стало зараз, коли армія отримує все більше автономії і масштабується.

Саме Попов був особливий в цьому сенсі, адже мав дуже тісний зв'язок із своїми солдатами, на кшталт Євгєнія Пригожина.

Це дуже небезпечно, уявіть собі, якби замість Пригожина на Москву, на марш справедливості, відправилась 58-армія під керівництвом генерала Попова. Я думаю, що на цьому війна цілком могла б закінчитись,

– переконаний опозиціонер.

З одного боку, навряд такі думки справді були в генерала Попова, але Кремль боїться навіть потенційної загрози. До того ж раніше Попов дозволяв собі критику тактики воєнного командування російської армії.

Яковенко переконаний, що про відновлення на посадах уже арештованих через корупцію російських посадовців чи військових не мовитиметься. Адже спочатку вони зазнали величезної ганьби, і зміна рішень Кремля не додасть йому балів.

Припускаю, те, що зараз робить Андрєй Білоусов – це наказ Путіна навести лад у армії, але переконаний, що в нього нічого не вийде. Я не можу собі уявити, щоб російська армія могла існувати без будь-якого рівня корупції, бо корупція це форма існування Росії і російської армії зокрема,

– додав Яковенко.

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