Раніше було затримано заступника Сєргєя Шойгу – Тимура Іванова та голову управління кадрів в міноборони Росії Юрія Кузнєцова, яких звинувачують в отриманні хабаря. Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що арешт Попова принципово відрізняється від цих справ.

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Розкритикував владу

Він, порівняно з "паркетними генералами", які крали гроші, дійсно воював. У 2023 році Попов прославився тим, що вийшов у публічний простір з критикою російської системи.

Він розкритикував владу з популістських позицій, а це вже замах на президента. Система вибудована у такий спосіб, що популізмом може займатися тільки він. Водночас генерал має виконувати накази, а не намагатися сподобатися зовнішній аудиторії,

– підкреслив політтехнолог.

Зверніть увагу! Попов влітку 2023 року зробив гучну заяву щодо критичного стану в російській армії під час контрнаступу українських сил. Зокрема він сказав про те, що Росія зазнає великих жертв. Також він висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області. Його слова суперечили наративам російської пропаганди, після чого Попова звільнили посади командувача 58-ї армії.

Хоча Попова звільнили, проте жорсткіше не наважились покарати на тлі того, що тоді Євген Пригожин відчайдушно критикував дії міністерства оборони та генштабу Росії. Після звільнення Попова відправили якомога далі – в Сирію.

Однак за рік його вирішили заарештувати, звинувативши у незаконному продажі металоконструкцій, які коштували приблизно 100 мільйонів рублів та були призначені для будівництва лінії оборони на фронті.

Очевидно, що Попову помстилися за його торішні заяви. Проте російська влада рік чекала на це, щоб максимально "замилити" тему та замаскувати його арешт затриманнями інших генералів,

– наголосив Аббас Галлямов.

Кремль розуміє, що арешт Попова, а саме його покарання за те, що він говорить правду, – це не популярний крок. Його затримання – особлива історія, адже має політичну складову.

"Путін, який втрачає підтримку народу, боїться, що з середовища армії виросте новий "Наполеон", здатний випередити його у популярності та згодом вчинити військовий переворот в Росії", – зауважив він.

В Росії тривають арешти військової верхівки