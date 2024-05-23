Раніше було затримано заступника Сєргєя Шойгу – Тимура Іванова та голову управління кадрів в міноборони Росії Юрія Кузнєцова, яких звинувачують в отриманні хабаря. Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що арешт Попова принципово відрізняється від цих справ.
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Розкритикував владу
Він, порівняно з "паркетними генералами", які крали гроші, дійсно воював. У 2023 році Попов прославився тим, що вийшов у публічний простір з критикою російської системи.
Він розкритикував владу з популістських позицій, а це вже замах на президента. Система вибудована у такий спосіб, що популізмом може займатися тільки він. Водночас генерал має виконувати накази, а не намагатися сподобатися зовнішній аудиторії,
– підкреслив політтехнолог.
Хоча Попова звільнили, проте жорсткіше не наважились покарати на тлі того, що тоді Євген Пригожин відчайдушно критикував дії міністерства оборони та генштабу Росії. Після звільнення Попова відправили якомога далі – в Сирію.
Однак за рік його вирішили заарештувати, звинувативши у незаконному продажі металоконструкцій, які коштували приблизно 100 мільйонів рублів та були призначені для будівництва лінії оборони на фронті.
Очевидно, що Попову помстилися за його торішні заяви. Проте російська влада рік чекала на це, щоб максимально "замилити" тему та замаскувати його арешт затриманнями інших генералів,
– наголосив Аббас Галлямов.
Кремль розуміє, що арешт Попова, а саме його покарання за те, що він говорить правду, – це не популярний крок. Його затримання – особлива історія, адже має політичну складову.
"Путін, який втрачає підтримку народу, боїться, що з середовища армії виросте новий "Наполеон", здатний випередити його у популярності та згодом вчинити військовий переворот в Росії", – зауважив він.
В Росії тривають арешти військової верхівки
- Наприкінці квітня було затримано заступника міністра оборони Росії (тоді цю посаду обіймав Сєргєй Шойгу) Тимура Іванова, який опікувався зокрема "відбудовою" окупованого Маріуполя. Його звинуватили в отриманні хабаря в розмірі приблизно 1 мільярд рублів.
- Пізніше за ґратами опинився Юрій Кузнєцов, який працював головою управління кадрів в міністерстві оборони. Його також підозрюють у корупційних діях. Проте його затримали вже після того, як було звільнення з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу і новим очільником відомства став Андрєй Бєлоусов.
- Наступним заарештували генерал-майора Івана Попова, екскомандувача 58-ї армії, за підозрою в шахрайстві.
- Крім того, 23 травня стало відомо про арешт генерала Вадима Шамаріна. Він обіймав посаду очільника головного управління зв'язку та був заступником начальника генштабу Валєрія Герасимова. Шамаріна також підозрюють в отриманні хабаря.