Про арешт Попова повідомила низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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У чому причина

За версією слідства, Попов та двоє його спільників – підприємець із Краснодарського краю та офіцер Південного військового округу — продали кілька тисяч тонн металу. Матеріал був призначений для будівництва інженерних споруд 58-ї армії країни-агресорки.

Колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві,

– повідомляють росЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.

Стверджується, що сума збитків, заподіяних обвинуваченими, становить понад 100 мільйонів рублів. Згодом арешт екскомандувача прокоментував адвокат генерала Івана Попова Сергій Буйновський.

Він ні в чому не винен, звинувачення не висунули йому,

– сказав адвокат.

Передісторія Попова

49-річний Попов став відомим у липні 2023 року, коли його звільнили з посади командувача через кілька місяців після призначення. Його усунули від командування після того, як він виступив зі скандальними звинуваченнями на адресу російського генштабу та відкрито заявив про проблеми в армії. Тоді його звинуватили в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Після того, як Попов заявив про готовність доповісти про проблему особисто Владіміру Путіну, Валєрій Герасимов усунув його з посади та відправив на передові позиції фронту.

Після цього Попова відправили до Сирії. Через деякий час його викликали до Москви на допит у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. Спочатку головним підозрюваним був заступник Попова, а тепер і сам генерал Попов.