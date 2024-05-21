Вранці 20 травня БпЛА вдарив по НПЗ в селищі Прохорівка, що на північний схід від Бєлгорода. Про це написали телеграм-пабліки, – інформує 24 Канал та розповідає докладно про ситуацію.

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Бєлгородська нафтобаза була під прицілом

Як зазначають інформаційні ресурси, йдеться про базу "Юттек", на якій розташоване обладнання для зберігання нафти й нафтопродуктів. За даними пабліків, був пошкоджений саме резервуар з бензином.

Розташована база вулиці Мічуріна, 34 у Прохорівці. Згідно з публічними документами, займається оптовою торгівлею моторним паливом, зокрема авіаційним бензином. Тобто служить інтересам російської авіації.

Де розташована нафтобаза "Юттек" в селищі Прохорівка Бєлгородської області: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Російські телеграм-канали наголошують на відсутності постраждалих та пожежі внаслідок атаки дрона.

Водночас у міністерстві оборони ворога вранці 20 травня заявляли, що вночі нібито перехопили 5 українських безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю. А потім ще декілька – упродовж дня.

Українська влада цю атаку станом на ранок 21 травня не коментувала. Однак, вочевидь, дрони завдаватимуть ударів по російських об'єктах до тих пір, допоки кремлівські солдати будуть на українських землях. І з кожним днем спокійне життя громадян Росії усе більше ставатиме тривожним.

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Нещодавно президент Володимир Зеленський наголошував на важливості завдання ударів по тилу ворога, зокрема за допомогою західної зброї. За його словами, поки Москва має перевагу – вона може досягнути будь-якої точки на території нашої держави. Київ також повинен здобути таку можливість.

Слід згадати, що українські дрони 19 травня атакували російський військовий аеродром "Кущевська", пошкодивши військовий літак Су-25. Місцеві пабліки інформували про вибухи та вогонь у відповідному районі, а от аналітики акцентували на важливості таких атак для зменшення потужностей Кремля.