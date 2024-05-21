Утром 20 мая БПЛА ударил по НПЗ в поселке Прохоровка, что на северо-восток от Белгорода. Об этом написали телеграм-паблики, – информирует 24 Канал и рассказывает подробно о ситуации.

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Белгородская нефтебаза была под прицелом

Как отмечают информационные ресурсы, речь идет о базе "Юттек", на которой расположено оборудование для хранения нефти и нефтепродуктов. По данным пабликов, был поврежден именно резервуар с бензином.

Расположена база улице Мичурина, 34 в Прохоровке. Согласно публичным документам, занимается оптовой торговлей моторным топливом, в частности авиационным бензином. То есть служит интересам российской авиации.

Где расположена нефтебаза "Юттек" в поселке Прохоровка Белгородской области: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Российские телеграм-каналы отмечают отсутствие пострадавших и пожара в результате атаки дрона.

В то же время в министерстве обороны врага утром 20 мая заявляли, что ночью якобы перехватили 5 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. А потом еще несколько – в течение дня.

Украинская власть эту атаку по состоянию на утро 21 мая не комментировала. Однако, очевидно, дроны будут наносить удары по российским объектам до тех пор, пока кремлевские солдаты будут на украинских землях. И с каждым днем спокойная жизнь граждан России все больше будет становиться тревожной.

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Недавно президент Владимир Зеленский подчеркивал важность нанесения ударов по тылу врага, в частности, с помощью западного оружия. По его словам, пока Москва имеет преимущество – она может достичь любой точки на территории нашего государства. Киев также должен получить такую возможность.

Следует вспомнить, что украинские дроны 19 мая атаковали российский военный аэродром "Кущевская", повредив военный самолет Су-25. Местные паблики информировали о взрывах и огне в соответствующем районе, а вот аналитики акцентировали на важности таких атак для уменьшения мощностей Кремля.