Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал. По его словам, никаких запретов в применении оружия быть не может.
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Глава государства подчеркнул, что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Зато – это о защите.
Также президент сравнил удары по России с превентивными санкциями, о которых предупредили Кремль перед полномасштабным вторжением.
Удары по объектам в России – это предупреждение. Более того, эти территории (области России, которые расположены возле государственной границы Украины) – это "серая зона", ведь россияне проводят выселение людей из приграничных областей. И причины этого, по мнению президента, понятны.
Применение западного оружия по России: главное
- В Пентагоне считают, что оружие, которое Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине, следует использовать только в пределах украинской территории. Решение осталось неизменным даже после нового наступления россиян на севере Харьковщины.
- Зато Великобритания первой позволила Вооруженным Силам Украины бить своим оружием по территории России.
- В ISW считают, что российское наступление и попытки захватить Волчанск в значительной степени является следствием политики Запада по ограничению использования украинскими силами предоставленного партнерами оружия для ударов по законным военным целям на территории России.