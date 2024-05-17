Пентагон не изменил свою позицию относительно применения Украиной оружия, предоставленного в рамках военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

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Позиция не изменилась

Решение Пентагона осталось неизменным и после начала наступления россиян на Харьковщине.

Да, мы не изменили свою позицию. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию,

– сказала Сабрина Сингх.

Она добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше всего использовать предоставленные средства.

И мы считаем, что это (должно быть, – 24 Канал) в пределах украинской территории,

– объяснила пресс-секретарь Пентагона.

Интересно, что заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что политика официального Вашингтона не менялась. По его словам, она соответствует формулировкам, обнародованным в Киеве госсекретарем Энтони Блинкеном.

Здесь точно нет изменений в политике. Наша политика не изменилась, и госсекретарь четко это сказал,

– подчеркнул Ведант Пател.

Что говорил Блинкен

На днях в Киеве с официальным визитом находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время пресс-конференции с главой МИД Кулебой журналисты спросили у американского чиновника о его позиции относительно ударов по территории России.

Блинкен не стал отвечать прямо, позволяют ли США бить по территории страны-агрессора именно американским оружием. В то же время он отметил, что Вашингтон в целом не против ударов по России. Госсекретарь США также акцентировал, что США не могут поощрять удары за пределами украинской территории. Но последнее решение принимает Украина. Именно она решает, как вести войну для защиты своего суверенитета.