В Пентагоне заверили, что на фоне обострения ситуации на фронте США настойчиво работает над ускорением предоставления оружия и боеприпасов Украине.
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Задержка помощи от США – среди причин обострения ситуации
Пат Райдер сказал, что на обострение ситуации на фронте повлияла совокупность различных факторов, среди которых – задержка с одобрением помощи со стороны США.
Россия воспользовалась этой ситуацией на поле боя и теперь пытается продвинуться вперед.
Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство,
– сказал Райдер.
Представитель Пентагона заверил, что США будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы украинская армия могла получить всю необходимую помощь по безопасности.
"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", – добавил Пат Райдер.
Международная помощь Украине: последние новости
- Во вторник, 14 мая, стало известно, что Франция готовит для Украины новую военную помощь. Она планирует передать нам на вооружение ракеты к системе противовоздушной обороны SAMP/T.
- Во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за все время Украина получила от 85 миллиардов долларов США. Он отметил, что эти деньги вкладывают для удовлетворения насущных потребностей Украины и будущего развития государства.
- Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд также заявила, что летом 2024 года Украина сможет использовать дальнобойное оружие на фронте.
- А в понедельник, 13 мая, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст 19 самолетов F-16, которые будут в небе над Украиной в течение месяцев.