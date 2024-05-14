Об этом заявила экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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Военная поддержка Соединенных Штатов

По словам Нуланд, США за последние 3 года предоставили Киеву много военной и экономической поддержки.

В частности, как отметила политик, были созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, энергетической поддержки страны и гуманитарной помощи.

Наш спецпредставитель (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер – ред.) работает над возрождением украинских городов - чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог заново оживиться экспорт,

– заявила Нуланд.

Впрочем, по ее словам, пока США вместе с европейскими и азиатскими союзниками дают Украине все больше средств, "Путин создает все больше убытков".

По некоторым оценкам, на фронте сейчас погибает по тысяче российских мужчин в день – только ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать – в частности новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом,

– сообщила Нуланд.

Что она отметила относительно переговоров о мире

Бывший заместитель госсекретаря США также подчеркнула, что "переходить ли к обсуждению мира вообще и когда переходить, является решением Украины".

Сейчас путинский подход к переговорам выглядит так: "Что мое – мое, а что ваше – это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас – это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что эта война для них проигрышная – и пора уже прийти к согласию. В собственных интересах,

– подчеркнула политик.

В то же время, по ее словам, на сегодня Киев недостаточно силен для переговоров.

"Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока – пока Украина не стала достаточно сильной – мы не знаем, что возможно в этом отношении", – сказала Нуланд.

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