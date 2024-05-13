Вашингтон анонсирует новый пакет помощи для Киева в ближайшие дни. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан.

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Пакет за пакетом

В Белом доме продолжают оказывать Киеву помощь в рамках одобренного Конгрессом законопроекта о финансировании потребностей Украины в размере 60 миллиардов долларов.

США выделят Украине новый пакет помощи в следующие несколько дней,

– подчеркнул Салливан.

Кроме того, он добавил, что часть вооружения, с ранее объявленного пакета, уже прибыла в Украину.

Напомним, что после того, как стало известно о прорыве границы на севере Харьковщины 10 мая США сообщили о выделении пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов. Пентагон обнародовал список вооружения, которое пришлют нашим защитникам. Среди него: дополнительные боеприпасы для Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.