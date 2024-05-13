"Визитом вежливости" назвал эту поездку Путина в Китай экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом, добавив, что не нужно ее переоценивать. Важно, в какую именно страну первой поедет "новоизбранный" президент страны, ведь именно это задает геополитическим камертон его будущему правлению.

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Отношения не являются приоритетными

В то же время для Путина нет другого выхода, как ехать в Китай, потому что для него это сейчас главный геополитический союзник. Однако он для Си Цзиньпина таковым не является.

Визит главы Кремля приятен для Си, потому что тот выбрал именно Пекин для своего первого визита после "переизбрания". Однако Россия не интересна для Китая с точки зрения экономики. Сотрудничество с Москвой в экономической сфере составляет у Пекина всего 3 – 4% от связей со всеми остальными странами. Поэтому потерю этого сотрудничества Китай даже не заметит,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Конечно Китай получает почти бесплатно углеводороды, сырье из России, пользуясь слабостью Путина. Но для Пекина эти отношения не являются приоритетными.

Все, что нужно Китаю от России, он уже и так имеет, поэтому приехал бы Путин в страну или нет, для китайцев ничего бы не изменилось,

– заметил Жирнов.

Если же Путин не поедет в Пекин, для него изменится все. Через Китай сейчас происходит половина внешней торговли России, которая находится под санкциями, а также "черный" и "серый" импорт. Поэтому Москва гораздо больше зависит от Пекина, чем он от нее.

Может даже огрызаться

Однако Си Цзиньпин не имеет влияния на Путина на уровне того, что Россия значит для Китая или наоборот. То есть Си не может отдавать приказы Путину и он не вмешивается во внутренние дела России.

Китай не делает этого не потому, что ему не хочется, а потому, что ему это не нужно. Пекин так выстраивает отношения с зависимыми от него вассалами, что каждый из них отвечает за свою территорию. Поэтому у Путина даже есть определенная автономия от Китая, и он позволяет себе огрызаться Си Цзиньпину,

– отметил Сергей Жирнов.

Он напомнил, что в марте 2023 года во время визита Си в Москву, он навязал Путину подписание протокола о неиспользовании ядреных угроз. Как только он уехал, глава Кремля объявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

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