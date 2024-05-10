Джо Байден одобрил эту помощь сегодня, 10 мая. Значительная часть оружия, которое собираются отправить Украине, уже есть на американских складах.

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Что передаст Америка

Этот пакет оценивается в 400 миллионов долларов, он включает средства для обеспечения наиболее насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства,

– говорится в сообщении.

Конкретный список оружия содержит следующие пункты:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы;

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва и оборудование для разминирования;

береговые и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Следует сказать, что именно с помощью HIMARS было нанесено большинство болезненных для оккупантов ударов. Силы обороны били по скоплению врага.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы против российской агрессии", – заключают в Пентагоне.

Интересно! Издание Politico связало этот пакет помощи с наступлением россиян на Харьковщине. В пять утра враг попытался прорвать границу возле Волчанска. Но оккупантам не хватает сил, чтобы захватить Харьков: они прощупывают оборону ВСУ на разных направлениях, чтобы выбрать, куда бить в конце мая – в начале июня.