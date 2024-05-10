Джо Байден одобрил эту помощь сегодня, 10 мая. Значительная часть оружия, которое собираются отправить Украине, уже есть на американских складах.

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Что передаст Америка

Этот пакет оценивается в 400 миллионов долларов, он включает средства для обеспечения наиболее насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства,
– говорится в сообщении.

Конкретный список оружия содержит следующие пункты:

  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы;
  • 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва и оборудование для разминирования;
  • береговые и речные патрульные катера;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Следует сказать, что именно с помощью HIMARS было нанесено большинство болезненных для оккупантов ударов. Силы обороны били по скоплению врага.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы против российской агрессии", – заключают в Пентагоне.