Об этом государственный секретарь США рассказал в своей речи перед студентами Киевского политехнического института. Блинкен отметил, что эти деньги вкладывают для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также для будущего развития нашего государства, передает 24 Канал.

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Блинкен рассказал о предоставленной денежной помощи Украине

Госсекретарь США отметил, что его страна тесно сотрудничает с союзниками, чтобы вооружения в Украину завозилось больше. Ведь как безопасность необходима для процветания, так и процветание способствует безопасности.

Блинкена подчеркнул, чем лучше экономика, тем лучше Украина способна развивать свою оборону. Также это способствует тому, чтобы украинцы возвращались в родную страну. По словам американского дипломата, большинство из наших граждан за рубежом хочет вернуться и также привезти с собой те навыки и опыт, что получили там.

85 миллиардов долларов США – это общее количество помощи, которую Украина получила за это время, и благодаря этому Украина может направлять свои ресурсы на оборону, и отражать удары России,

– отметил госсекретарь США.

Энтони Блинкен также сказал, что за каждый доллар, который Соединенные Штаты вкладывают в Украину, наше государство получает еще 3 доллара от других стран.

"Видим, Япония, которая способствует энергетике Украины, Италия и Латвия заботятся об окружающей среде после подрыва на Каховской ГЭС, Норвегия и другие страны помогают с восстановлением и восстановлением, и я могу этот перечень продолжать очень долго", – пояснил он.

Главный американский дипломат отметил, что партнеры заботятся о непосредственных потребностях Украины уже сейчас, но и закладывают фундамент на будущее, чтобы Украина смогла быть встроена в европейскую систему.

Блинкен также отметил, что сейчас в Украине происходит много трансформационных процессов, которые начинается в сфере перевозок. По словам дипломата, это также позволяет частично зарабатывать Украине на собственные нужды и развивать инновации и производство.