В Киев 14 мая с необъявленным визитом на родину своих предков, уже в четвертый раз со времени полномасштабного вторжения, приехал Энтони Блинкен. Визит происходит на фоне тяжелого масштабного наступления россиян по всей линии фронта. Отметим, что это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Украину с момента принятия Конгрессом пакета военной помощи стране в размере 61 миллиарда долларов.

В последнее время Блинкен все реже бывает дома и все чаще колесит по миру, почти в темпе и традициях легендарной "челночной дипломатии". Только за последние несколько недель он посетил Китай, где фактически разговаривал с тамошними руководителями на языке ультиматумов, призывая отказаться от поддержки России. Также Блинкен стал уже как своим на Ближнем Востоке в попытках погасить конфликт вокруг Газы. Сейчас видим его в Киеве.

С чем приехал и что привез в Украину государственный секретарь США – читайте в материале 24 Канала.

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В отличие от первых двух направлений украинский вектор американской политики теперь кажется более удачным, ведь в США наконец завершился политический кризис и была разблокирована военная помощь Украине. Это означает, что сейчас Блинкен может говорить о хороших перспективах и даже успехах.

Как пишет Reuters, Блинкен, который прибыл в Киев на поезде рано утром, хочет "послать сильный сигнал успокоения украинцам".

Мы все восхищаемся вашей стойкостью, вашей силой, вашим лидерством. Мы знаем, что это сложные времена, но мы также знаем, что помощь уже одобрена, она уже едет, она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему бороться против агрессии России на поле боя,

– госсекретарь Блинкен 14 мая на встрече с президентом Зеленским говорит о сложных временах и быстрых сроках поставки вооруженной помощи.

Обратите внимание! По данным американского издания The Wall Street Journal, ключевой целью визита госсекретаря в Киев станет обсуждение деталей использования новой военной помощи США, чтобы помочь укрепить оборону и позволить Украине вернуть инициативу на поле боя.



Американские журналисты напоминают, что Украина уже давно просит предоставить ей дальнобойную высокоточную артиллерию, чтобы уничтожить российскую военную логистику и атаковать российские войска до того, как они смогут достичь линии фронта. Однако американские чиновники говорят, что нехватка оружия на передовой – это лишь часть проблемы, ведь Украина также сталкивается и с нашествием российских войск, которые, похоже, "вынесли определенные уроки из своих ошибок в начале войны и теперь "демонстрируют признаки возрождения"".

Администрации Байдена нужны победы

Но в Киеве от главы американской дипломатии ждут не только заявлений ради пиара, но и конкретных действий. Не забываем, что в США в разгаре президентская кампания.

Администрации Байдена нужны победы – из-за задержки с помощью на полгода большой победы (как раз под осенние выборы), похоже, не будет, вместо этого можно получить победы "маленькие".

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Такой, например, является объявленная 11 мая срочная продажа Украине и при посредничестве Германии трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS за примерно 30 миллионов долларов . Госдеп дал на это оперативное согласие.

. Госдеп дал на это оперативное согласие. Также Украина просит от США новые системы Patriot , чтобы спасти Харьков от российских варварских обстрелов . Очевидно будет вскоре положительно решен и этот вопрос.

. Очевидно будет вскоре положительно решен и этот вопрос. Также на прошлой неделе США выделили Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS (это могут быть и ракеты ATACMS) и артиллерии. Более того, в Белом доме уже анонсировали новый пакет помощи для Украины.

По словам Зеленского, даже две системы Patriot для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора. Таким образом, американские ЗРК смогли бы наконец закрыть небо над Харьковом, а американские снаряды и другое оружие отразить очередное российское нашествие.

Впрочем, для победы над Россией этого будет мало – будут необходимы новые пакеты помощи и новые голосования в Конгрессе и Сенате. Учитывая эту перспективу – визит Энтони Блинкена не только для успокоения украинцев, но и демонстрация, что США готовы защищать свои инвестиции в Украину, а 60 миллиардов долларов – это именно инвестиции.

Государственный секретарь США также убежден в том, что Силы обороны смогут удерживать линию фронта на Востоке.

Со временем Украина встанет на ноги. И в смысле демократии, и в смысле экономики будет свободной, процветающей. И это то, что будет, собственно, лучше всего. И мы в США действительно преданы этому. Мы прошли уже долгий путь за эти несколько лет, и мы видим чрезвычайное мужество украинцев,

– Энтони Блинкен от имени США берет ответственность за будущие успехи Украины.



Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время встречи в Киеве, май 2024 / Фото Офиса Президента

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже даже успел сводить своего коллегу госсекретаря на рабочий обед в пиццерию ветеранов АТО Veterano Pizza в Киеве, как сообщает BBC.

Также Блинкен прошелся по центру Киева и почтил память погибших украинских воинов.



Энтони Блинкен вместе с госпожой послом Бриджит Бринк в центре Киева / фото BBC

Усиление санкционного давления, гарантии безопасности от США и Саммит мира

Еще один аспект – усиление санкционного давления на Россию и ее контрагентов со стороны США. Сейчас собственно и наблюдаем признаки этого процесса и следим за "челленджем" от банков Китая, Турции, ОАЭ и других государств, которые отказываются обслуживать россиян и, напуганы вторичными санкциями, не хотят помогать россиянам.

Во время встречи президент также поблагодарил США за "двухпартийную" поддержку. Кроме того, он напомнил Блинкену о долгожданном договоре с США с гарантиями безопасности для Украины.

Также важный аспект визита Блинкена – подготовка к Первому саммиту мира в Швейцарии. США на нем должны сыграть сверхважную роль и очень символично, что глава Госдепа прибыл в Киев согласовать позиции за месяц до этого события.

Успешное проведение Саммита мира будет не только победой для Украины, ведь должен убедить мир действовать в дальнейшем в вопросе завершения войны, исходя из правил, которые предложил Киев. Также это будет и победой для США и администрации президента Байдена. Он должен выступить на Саммите одним из главных гарантов мирного процесса и убедить мировых лидеров принять эти условия.

Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Для этого на Блинкена на Госдеп возлагается колоссальная ответственность и не меньший объем задач (например, привлечение к работе Саммита мира Китая).