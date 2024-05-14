Про це державний секретар США розповів у своїй промові перед студентами Київського політехнічного інституту. Блінкен зазначив, що ці гроші вкладають для задоволення нагальних потреб України, а також для майбутнього розвитку нашої держави, передає 24 Канал.

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Блінкен розповів про надану грошову допомогу Україні

Держсекретар США зазначив, що його країна тісно співпрацює з союзниками, щоб озброєння в Україну завозилося більше. Адже як безпека необхідна для процвітання, так і процвітання сприяє безпеці.

Блінкена підкреслив, що краща економіка, то краще Україна здатна розвивати свою оборону. Також це сприяє тому, щоб українці поверталися до рідної країни. За словами американського дипломата, більшість із наших громадян за кордоном хоче повернутися і також привезти з собою ті навички й досвід, що здобули там.

85 мільярдів доларів США – це загальна кількість допомоги, яку Україна отримала за цей час, і завдяки цьому Україна може спрямовувати свої ресурси на оборону, і відбивати удари Росії,

– зауважив держсекретар США.

Ентоні Блінкен також сказав, що за кожен долар, який Сполучені Штати вкладають в Україну, наша держава отримує ще 3 долари від інших країн.

"Бачимо, Японія, яка сприяє енергетиці України, Італія і Латвія дбають про довкілля після підриву на Каховській ГЕС, Норвегія та інші країни допомагають з відновленням і відбудовою, і я можу цей перелік продовжувати дуже довго", – пояснив він.

Головний американський дипломат наголосив, що партнери дбають про безпосередні потреби України вже зараз, але й закладають фундамент на майбутнє, щоб Україна змогла бути вбудована у європейську систему.

Блінкен також зауважив, що зараз в Україні відбувається багато трансформаційних процесів, які розпочинається у сфері перевезень. За словами дипломата, це також дозволяє частково заробляти Україні на власні потреби й розвивати інновації та виробництво.