Так, Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах к системе противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом пишет Reuters, передает 24 Канал.

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Франция направит Украине помощь

Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна отправляет нашему государству новую партию ракет "земля-воздух" Aster-30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Подобное заявление он обнародовал на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster. Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.

Какие возможности SAMP/T

ЗРК состоит из пункта управления, пусковых установок и радаров. Пусковая установка оснащена 8 ракетами Aster-15 или Aster-30. Если говорить о ракетах Aster-15, то их вес составляет 330 килограммов при диаметре 180 миллиметров. При этом у ракет Aster-30 вес составляет 450 килограммов, а диаметр – 540 миллиметров.

В то же время масса боевой части колеблется в пределах от 15 до 20 килограммов. Преимуществом этого ЗРК является автоматизация ряда процессов, благодаря чему для применения комплекса нужно существенно меньше людей. Для стандартного набора комплекса (пункт управления и 4 пусковые установки) достаточно 14 человек.

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