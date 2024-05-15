Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что США намерены отправить одну батарею вместе с радарами.

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Более того, другие европейские союзники Украины прорабатывают планы по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявил, что США подталкивают союзников к отправке ПВО Patriot в Украину как "первоочередному вопросу".

Кроме Patriot мы ищем и другие системы, ведь есть союзники, у которых есть возможности, которыми они могли бы поделиться, и способы, которыми Соединенные Штаты могли бы помочь им с их потребностями в противовоздушной обороне как дополнение,

– сказал Салливан.

Деньги на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, которую недавно одобрил Конгресс и подписал Байден.

Украине нужны системы ПВО

Укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Белого дома с тех пор, как Конгресс принял пакет мер по национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский заявил госсекретарю Энтони Блинкену, который находится с визитом в Киеве, что Украине нужны 2 системы Patriot только для Харькова, где россияне начали наступление.