Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, в мире не существует такой системы противовоздушной обороны, которая гарантирует стопроцентное сбитие всех объектов.
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"То есть говорится о развертывании комплекса Patriot. В комплексном варианте это может быть очень серьезным фактором, который уменьшит, но не остановит нанесение ударов по Харькову. Потому что не существует в мире такой системы противовоздушной обороны, которая гарантирует стопроцентное сбитие всех объектов", – сказал он.
Кроме того, расстояние от зоны запуска российских ракет до Харькова является небольшим. А ПВО – это система обороны. Она не может наносить упреждающие удары.
Увеличение эффективности ПВО
Сергей Грабский отметил, что можно поднять эффективность украинской противовоздушной обороны. Но это не может гарантировать стопроцентную защиту объектов, которые расположены так близко к границам.
Ни одна система Patriot не способна, как и другая система противовоздушной обороны, бороться с управляемыми авиабомбами. Это фактически кусок металла, который снаряжен взрывчаткой. Он летит по задней траектории, сбить его очень трудно,
– объяснил военный эксперт.
Украине необходимо усиление системы ПВО, в частности, на Харьковском направлении. Это снизит эффективность использования Россией средств поражения.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении наши военные отражают атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск. Ситуация под контролем. Из-за интенсивного огня со стороны оккупантов, в частности, авиационных ударов с применением 10 КАБов, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в Волчанске сейчас идут ожесточенные бои. Силы обороны контролируют ситуацию в городе и проводят его зачистку – прочесывают городскую застройку в поисках штурмовых групп врага. Также оккупанты пытаются закрепиться в части населенных пунктов на севере Харьковщины возле границы с Россией, чтобы оттуда вести дальнейшее наступление.
- Британская разведка утверждает, что в наступление на Харьковщину враг привлек новосозданное российское войско. Говорится о так называемой Северной группировке войск, которая участвует в боях за Волчанск.