В Великобритании утверждают, что эта группировка взяла под свой контроль несколько сел Харьковской области.

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Волчанск, вероятно, является непосредственной целью российских войск

Северная группировка российских войск участвует в боях за Волчанск.

"Пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной российской целью, где сейчас ведется борьба между российскими и украинскими силами", – пишет британская разведка.

Также там считают, что российское командование добивается передислокации украинских ресурсов с других участков линии фронта, открыв дополнительное направление атаки на Харьковщине.

Кроме этого, Россия пытается угрожать Харькову – второму по величине городу Украины.

Маловероятно, что Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы взять город без отвлечения дополнительных сил в этот район,

– добавляют в разведке Великобритании.

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