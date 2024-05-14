В Великобритании утверждают, что эта группировка взяла под свой контроль несколько сел Харьковской области.
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Волчанск, вероятно, является непосредственной целью российских войск
Северная группировка российских войск участвует в боях за Волчанск.
"Пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной российской целью, где сейчас ведется борьба между российскими и украинскими силами", – пишет британская разведка.
Также там считают, что российское командование добивается передислокации украинских ресурсов с других участков линии фронта, открыв дополнительное направление атаки на Харьковщине.
Кроме этого, Россия пытается угрожать Харькову – второму по величине городу Украины.
Маловероятно, что Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы взять город без отвлечения дополнительных сил в этот район,
– добавляют в разведке Великобритании.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Сейчас ситуация в Харьковской области "существенно обострена". При этом главком Сырский уверяет, что ВСУ знают о планах России и гибко реагируют на все ее действия.
- Для сохранения жизней украинских военных, было принято решение о смене позиций возле Лукьянцев в Харьковской области.
- Между тем Генштаб уверяет, что если бы украинские резервы не были подготовлены, то ситуация на Харьковщине была бы значительно хуже.
- А в ГУР прогнозируют, что ВСУ стабилизируют ситуацию на Харьковском направлении в ближайшие дни.