Россияне сейчас пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировки к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город. О ситуации на Харьковском направлении рассказал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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Ситуация остается сложной

За минувшие сутки россияне понесли рекордные потери за все время войны – 1740 человек, 31 танк и много другой техники.

Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага,

– сказал Баргилевич.

По его словам, утром 13 мая оккупанты активизировались в районе Волчанска.

Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже,

– подчеркнул генерал.

Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение. Начальник Генштаба отметил, что украинские военные делают все возможное и невозможное, чтобы остановить продвижение оккупантов, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу.

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