Россияне сейчас пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировки к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город. О ситуации на Харьковском направлении рассказал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.
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Ситуация остается сложной
За минувшие сутки россияне понесли рекордные потери за все время войны – 1740 человек, 31 танк и много другой техники.
Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага,
– сказал Баргилевич.
По его словам, утром 13 мая оккупанты активизировались в районе Волчанска.
Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже,
– подчеркнул генерал.
Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение. Начальник Генштаба отметил, что украинские военные делают все возможное и невозможное, чтобы остановить продвижение оккупантов, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу.
Наступление на Харьковщину: последние новости
- В Офисе Президента Украины подтвердили, что на Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Захватчики всеми силами давят на украинских военных, но те дают мощный отпор. О том, что Россия концентрирует на этом участке фронта существенные ресурсы было известно заранее.
- В Генштабе сообщили, что враг имел частичный успех на севере Харьковской области, в районе населенного пункта Лукьянцы. Однако Силы обороны остановили дальнейшее продвижение. На это направление заблаговременно перебросили созданные резервы.
- Украинские военные уничтожили колонну вражеской техники, которая пыталась осуществить прорыв. По ней отработали дронами и артиллерией. Так удалось ликвидировать танки-черепахи и БПМ-2. Штурмовое подразделение врага было разбито, а прорыва он так и не совершил.