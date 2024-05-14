Росіяни наразі намагаються підходити малими групами та концентрують угруповання на північ від Вовчанська, аби штурмувати місто. Про ситуацію на Харківському напрямку розповів начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

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Ситуація залишається складною

За минулу добу росіяни зазнали рекордних втрат за весь час війни – 1740 осіб, 31 танк та багато іншої техніки.

Ситуація в районах бойових дій залишається складною. Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території України. Сили оборони роблять все можливе для виснаження наступального потенціалу ворога,

– сказав Баргилевич.

За його словами, зранку 13 травня окупанти активізувалися в районі Вовчанська.

Відбуваються бойові зіткнення. Сили оборони знищують ворога на підступах до міста. Оперативно реагуємо на переміщення військ противника та залучаємо резерви. Якби резерви не були підготовлені за останні два місяці, то ситуація була б значно гіршою,

– підкреслив генерал.

Генштаб виділив необхідну кількість засобів вогневого ураження та організував їх відповідне розміщення. Начальник Генштабу наголосив, що українські військові роблять все можливе і неможливе, щоб зупинити просування окупантів, завдати якомога більше втрат ворогу та перехопити ініціативу.

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